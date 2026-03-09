Abren inscripciones para talleres de formación profesional en Concordia

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de capacitación y generar nuevas oportunidades de formación para vecinos de la ciudad interesados en aprender distintos oficios.

Entre las propuestas formativas se encuentran los talleres de pintura básica, carpintería, sastrería y cuidador de caballo deportivo, orientados a la adquisición de conocimientos prácticos que puedan ser aplicados en el ámbito laboral.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 9 hasta el 20 de marzo y se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación, dependiente de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ubicadas en Avellaneda 26, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 11:30 horas.

Para participar, los interesados deberán ser mayores de 18 años y presentar fotocopia del DNI y certificado de buena salud.

Según se informó a este medio, las clases serán presenciales y se dictarán los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas, en las instalaciones del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura, a cargo del profesor Carlos Gatto, destacaron que este tipo de iniciativas forman parte del trabajo que se viene desarrollando para acercar más oportunidades de formación a la comunidad, promoviendo el aprendizaje de oficios y el desarrollo de nuevas habilidades.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a las oficinas ubicadas en Avellaneda 26, en el horario de atención mencionado.