Abren inscripciones para una capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial y emprendedurismo en Concordia

El programa busca brindar herramientas concretas para que más personas puedan mejorar sus oportunidades laborales, potenciar sus proyectos o iniciar nuevos emprendimientos mediante propuestas de formación adaptadas a diferentes perfiles e intereses.

Capacitación para emprender con Inteligencia Artificial

Entre las propuestas más destacadas de esta edición se encuentra el curso «Emprender en la Era de la IA», una capacitación dirigida tanto a quienes ya cuentan con un emprendimiento como a quienes desean comenzar uno desde cero.

El objetivo es que los participantes aprendan a incorporar herramientas de Inteligencia Artificial en distintas etapas del proceso emprendedor, desde la generación de ideas y la detección de oportunidades de mercado hasta el diseño de propuestas de valor, la organización de modelos de negocio, la creación de contenidos y el fortalecimiento de la presencia digital.

La capacitación tendrá una duración de 40 horas, distribuidas a lo largo de dos meses, con clases sincrónicas y asincrónicas dos veces por semana. La metodología será práctica y colaborativa, permitiendo que cada participante aplique los conocimientos directamente sobre su propio proyecto.

Mentorías personalizadas

Además de las clases, el programa ofrecerá mentorías individuales, brindando acompañamiento personalizado durante todo el proceso de aprendizaje para fortalecer las capacidades de cada emprendedor.

Desde la organizacion destacaron a 7Paginas, que esta propuesta apunta a facilitar el acceso a nuevas herramientas tecnológicas que hoy resultan fundamentales para el desarrollo de emprendimientos y la inserción laboral.

Charla informativa e inscripciones

Como instancia previa al inicio del curso, el próximo 14 de julio a las 17 horas se realizará un webinar abierto a través de la plataforma Zoom, donde se presentarán los alcances del programa y se responderán las consultas de las personas interesadas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de julio, mientras que el inicio de la capacitación está previsto para el 3 de agosto.

Quienes deseen participar podrán completar el formulario de inscripción y acceder a mayor información sobre este y los demás trayectos formativos que ofrece Comunidad al Empleo.