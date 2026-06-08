Abren las inscripciones en Concordia para el curso gratuito de Marketing Digital y Venta por Internet

Con el objetivo de brindar herramientas clave para la inserción en los nuevos canales comerciales, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, anunció la apertura de las inscripciones para el curso “Marketing Digital: Venta por Internet”. Se trata de una propuesta formativa de carácter no arancelado que busca impulsar la competitividad de los proyectos locales.

La capacitación se dictará bajo la modalidad presencial en las instalaciones del Punto Digital de Puerto Tec el próximo martes 23 de junio a las 15:30 horas. Al tratarse de un único encuentro intensivo, la dinámica estará orientada a transferir conocimientos prácticos y de aplicación inmediata para comerciantes, trabajadores independientes, emprendedores y toda persona interesada en expandir su horizonte comercial.

El temario: de la marca a las billeteras virtuales

El programa del taller fue estructurado contemplando las principales demandas operativas que exige el comercio electrónico en la actualidad. Según informaron las áreas organizadoras a 7Paginas, durante la jornada se abordarán los siguientes ejes temáticos:

Estrategia digital: Construcción e identidad de marca en entornos virtuales y posicionamiento en redes sociales.

Canales de venta: Gestión de tiendas virtuales y optimización de herramientas corporativas como WhatsApp Business.

Logística y operaciones: Formas de distribución, envíos y empaquetamiento de productos para compras online.

Medios de pago: Configuración y uso eficiente de billeteras virtuales para facilitar las transacciones con los clientes.

Inclusión y desarrollo de la economía local

Desde la Dirección de Innovación señalaron que este tipo de políticas públicas apuntan de manera directa a promover la inclusión digital y a desarrollar competencias técnicas dentro de la comunidad. En tiempos donde los hábitos de consumo se han volcado masivamente a las plataformas digitales, manejar estas herramientas se vuelve indispensable para asegurar el sostenimiento y el crecimiento de los microemprendimientos de la ciudad.

Datos clave e inscripción

Debido al espacio físico y la modalidad del taller en el Punto Digital, desde la organización recordaron que los cupos son estrictamente limitados.

Formulario de inscripción: Los interesados deben reservar su lugar completando sus datos a través del link: https://forms.gle/snWkGtPpKYSmCWzA8

Consultas y soporte: Para solicitar mayor información o resolver dudas respecto al cursado, la oficina habilitó una línea de contacto directo vía WhatsApp al número 3455084941.