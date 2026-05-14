Abren nuevas vacantes para el Club de Robótica en Concordia

Esta iniciativa permite que más chicos accedan a formación gratuita en robótica experimental, programación y pensamiento lógico matemático, utilizando una metodología de aprendizaje que combina lo práctico con lo lúdico.

Detalles de la cursada

Los talleres están diseñados para ser un espacio de creatividad y descubrimiento. Algunos puntos clave a tener en cuenta:

Modalidad: Presencial y no arancelada (gratuita).

Duración: 8 clases en total (un encuentro semanal de dos horas).

Horarios: Turno vespertino.

Inicio: Primera semana de junio.

Además de los conocimientos técnicos, el programa hace especial énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales, fomentando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo entre pares.

Sedes disponibles

Para garantizar la cercanía con los vecinos, el Club de Robótica funciona actualmente en tres puntos estratégicos de la ciudad:

Coworking “La Estación”: Centro de Convenciones Concordia.

Casa del Bicentenario: Barrio Víctor Oppel.

Puerto TEC: Galpón N°1 de la Costanera.

Parte de un plan mayor

Esta propuesta se inscribe dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario de Concordia. Según destacaron desde el municipio, la gestión apuesta a una transformación a largo plazo basada en la inversión de fondos propios para fortalecer la formación y generar oportunidades reales de desarrollo para la comunidad.

¿Cómo inscribirse?

Desde el equipo coordinador informaron a 7Paginas, que todavía se encuentran en etapa de preselección, por lo que las familias interesadas aún están a tiempo de anotar a sus hijos.

Inscripción online: Los adultos responsables deben completar el formulario en el siguiente enlace: https://bit.ly/4uwkAtE

Redes sociales: Para más novedades, pueden seguir en Instagram a @clubderobotica.concordia.

Consultas vía WhatsApp: 345 408 5795.