Abren sumario a empleados del Masvernat por la confusión y entrega errónea del cuerpo de una bebé fallecida

El hecho generó gran conmoción en la comunidad cuando los padres descubrieron que el cuerpo recibido para el velatorio no correspondía al de su hija. La recién nacida había vivido apenas 13 días y murió el 27 de agosto por un paro cardiorrespiratorio en el nosocomio concordiense.

Tras la denuncia, el 28 de agosto se activó la búsqueda y finalmente el cuerpo de la bebé fue hallado en la morgue del hospital y retirado por la Policía, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) iniciada por la Fiscalía de Concordia.

Irregularidades detectadas

El decreto que dio inicio al sumario señala cuatro situaciones graves en el servicio de morgue: el cambio intencional de la ubicación del cuerpo, su ocultamiento, la entrega de otro feto no identificado a la cochería y la manipulación de la caja donde finalmente fue encontrado.

Una de las agentes implicadas, de apellido Benitti, reconoció haber recibido el cuerpo el 27 de agosto y haberlo colocado en un freezer debido a que los nichos estaban ocupados, aunque admitió no haber asentado la acción en el libro de actas. No obstante, sí fue anotado en el registro de óbitos.

Por su parte, el jefe de Seguridad Interna del hospital, Ocampo, advirtió que al encontrar la caja con el cuerpo, el rótulo con el nombre había sido retirado y la ropa de la recién nacida manipulada.

Los empleados sumariados

Los agentes implicados son Casal (que estaba de franco el día del fallecimiento), Peisojovich, Alarcón, Benitti y Bordón. Desde que ocurrió el hecho, todos fueron desafectados preventivamente mientras se investiga su responsabilidad.

La resolución provincial

El decreto de inicio de sumario, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, sostiene que las conductas observadas podrían encuadrarse en causales de cesantía.

El caso continúa bajo investigación judicial y administrativa, en busca de esclarecer las responsabilidades en un hecho que provocó profundo dolor en la familia y gran indignación en la sociedad.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas