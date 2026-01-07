Abrieron una nueva convocatoria para inscribirse al Programa Centros de Familia en Concordia

El programa se instrumenta a través de un voucher que se entrega mediante una tarjeta física no bancaria, precargada con un monto de 24 mil pesos, que permite a los beneficiarios concurrir a los centros adheridos. En esta nueva etapa, la red de instituciones participantes se amplió a cerca de 100 espacios distribuidos en distintos puntos de la ciudad, entre clubes, entidades deportivas, escuelas de danza y talleres, lo que posibilita una mayor inclusión y participación.

La inscripción está dirigida exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que además perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá concurrir con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente del menor a inscribir.

Días, lugares y horarios de inscripción

Desde el municipio se informó que las inscripciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 12 de enero, de 12 a 18 horas:

NODO Villa Adela (Calle Pública y López y Planes);

NIDO Carretera La Cruz;

DTC Sedronar (Los Mirlos y Los Ruiseñores, barrio Los Pájaros).

Martes 13 de enero, de 9 a 18 horas:

Ex NIDO Carretera La Cruz;

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario);

Club La Bianca (Eva Perón y Jujuy).

Miércoles 14 de enero, de 9 a 18 horas:

Ex NIDO Carretera La Cruz;

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario);

Club La Bianca (Eva Perón y Jujuy).

Jueves 15 de enero, de 9 a 18 horas:

Salón vecinal del barrio Victorino Simón (Laprida 2417);

DTC Sedronar (Los Mirlos y Los Ruiseñores, barrio Los Pájaros);

Puerto TEC, Galpón 1 de la Costanera.

Talleres para las familias

Las familias que accedan al beneficio deberán participar de talleres y charlas a cargo de orientadores técnicos locales, capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).