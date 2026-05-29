Abuso en manada a una joven de Feliciano: la Agrupación “Las Violetas” se reunió con la cúpula policial

La conmoción social en San José de Feliciano tras la denuncia por abuso sexual grupal a una joven de 19 años sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto institucional y comunitario. En las últimas horas, integrantes de la Agrupación “Las Violetas Feliciano” mantuvieron un encuentro clave con las máximas autoridades de la Policía de Entre Ríos para transmitir su preocupación y exigir el debido proceso en una causa que ya tiene a cuatro personas tras las rejas.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de Las Violetas, la agrupación vecinal y de género detalló que el encuentro se produjo en la zona de Pajas Blancas, aprovechando la presencia en el departamento del Jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, quien estuvo acompañado por el Jefe Departamental de Feliciano, Romualdo Ramírez. El nexo para concretar esta reunión fue la senadora departamental Gladys Domínguez.

“Nos aseguraron su compromiso con la justicia y nos manifestaron que acompañarán este proceso priorizando siempre los derechos de la víctima”, expresaron desde Las Violetas. En su mensaje, el colectivo marcó una postura clara respecto al rol de la sociedad civil: “Elegimos enfocarnos en hacer, más que en hablar o criticar. Nuestro interés está puesto en la víctima y en que haya justicia, no en demostrar quién hace más o menos”.

Asimismo, advirtieron que la movilización comunitaria no cesará: “Sigamos luchando, porque esto es solo el comienzo de un largo camino que tendrá muchas piedras, pero juntas vamos a superarlas”.

Prisión preventiva y traslado a Paraná

El encuentro de la agrupación se dio un día despúes de que se tomaran definiciones cruciales en los tribunales. El juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, dictó este jueves la prisión preventiva por el término de 60 días para los cuatro imputados. Entre los acusados se encuentra un agente de la policía local, un dato que agrava el impacto institucional del caso.

La fiscal María Soledad Bordoy había solicitado un plazo de 90 días argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Si bien el magistrado fijó la medida en dos meses, ordenó que todos los detenidos sean trasladados de forma inmediata a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Durante la audiencia formal, los imputados optaron por su derecho a abstenerse de declarar. En tanto, el equipo de abogados defensores —compuesto por Roberto Alsina, Enzo Procetti y Ricardo Temporetti— ya adelantó que presentará un recurso de apelación para intentar que sus representados esperen el avance de la investigación en libertad. Debido a la sensibilidad y naturaleza del delito, el expediente penal se tramita bajo estricto secreto de sumario.

El aberrante hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 25 de mayo. Según consta en la denuncia de la víctima, al salir de un evento bailable le pidió a un conocido que la alcanzara hasta su vivienda. Sin embargo, fue trasladada contra su voluntad hacia una propiedad desconocida, donde se consumó el ataque en grupo. Tras poder escapar y pedir auxilio, se activaron los allanamientos que derivaron en las capturas.

Mientras la joven damnificada recibe contención psicológica y asistencia integral por parte del Área de la Mujer de la Municipalidad de San José de Feliciano, los vecinos de la localidad ya concretaron marchas en el centro de la ciudad para exigir que el hecho se esclarezca con celeridad y sin privilegios procesales.

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