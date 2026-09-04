Accidente de tránsito en avenida Eva Perón: una joven motociclista resultó lesionada

Un accidente de tránsito se registró este jueves por la noche en la intersección de avenida Eva Perón y calle Von Wernich, donde una joven motociclista resultó lesionada.

Según se informó a 7Paginas, alrededor de las 22:20 horas, personal de la Comisaría Tercera intervino en el siniestro, que tuvo como protagonistas a una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 40 años, y una motocicleta Yamaha FZ16 de 160 cc, guiada por una joven de 21 años.

Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos circulaban por avenida Eva Perón en sentido sur-norte cuando, en determinado momento, la conductora de la motocicleta habría intentado sobrepasar a la camioneta por el sector izquierdo.

Posteriormente, la joven habría perdido el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La conductora de la motocicleta fue asistida y trasladada en una ambulancia del servicio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se aguardaba conocer el carácter de las lesiones sufridas.