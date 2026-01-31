Accidente de tránsito en Concordia: colisión entre una camioneta, una moto y un auto

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 21:35 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 40 años, circulaba por avenida Eva Perón en sentido sur–norte y se detuvo con la intención de girar hacia la izquierda.

En ese momento, fue impactada desde atrás por una motocicleta Corven Energy, conducida por un joven de 23 años, que también transitaba en la misma dirección. A raíz del choque, el motociclista perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada, colisionando posteriormente contra un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 29 años, que circulaba igualmente en sentido sur–norte.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107, que dispuso su traslado al nosocomio local. Al cierre de esta edición, se aguardaba el carácter de las lesiones.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.