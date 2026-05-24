Accidente de tránsito en la zona noroeste de Concordia: una niña de 11 años fue hospitalizada después que una camioneta arrastrara a una moto

Según los datos recabados en el lugar por un cronista de 7Páginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la esquina de las calles Lieberman y La Pampa.

El hecho

Por motivos que las pericias policiales intentan establecer, el impacto se produjo cuando la motocicleta —que circulaba por calle Lieberman en sentido este a oeste— fue colisionada por una camioneta que transitaba por calle La Pampa de norte a sur. Producto del fuerte impacto, el vehículo de menor porte fue arrastrado varios metros sobre la calzada.

En la motocicleta se conducía un hombre de 45 años, quien iba acompañado por su hija de 11 años. Cabe destacar que ambos circulaban con el casco reglamentario colocado al momento del accidente.

Traslado de urgencia

A raíz de las lesiones sufridas, tanto el conductor como la menor de edad recibieron asistencia inmediata en el lugar y fueron trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir la atención médica correspondiente.