Accidente de tránsito en pleno centro de Concordia: dos jóvenes fueron hospitalizados

Según la información proporcionada a 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 12:10 horas en inmediaciones de las calles Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Saveiro, que circulaba por calle Ituzaingó en sentido sur–norte, impactó contra una motocicleta Yamaha FZ de 150 cc que se desplazaba por Bernardo de Irigoyen en dirección oeste–este.

A raíz del fuerte impacto, los ocupantes del rodado menor —una pareja de jóvenes— sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, que posteriormente dispuso su traslado al hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.