Accidente en cadena en el puente interprovincial Corrientes-Chaco deja tres heridos

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladadas de inmediato a centros de salud de la zona. Las fuentes indicaron que, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales hasta el momento.

En el lugar trabaja un amplio operativo de seguridad compuesto por efectivos de la Policía provincial y de tránsito, quienes indicaron que las tareas de asistencia, rescate y ordenamiento vehicular podrían extenderse hasta por lo menos las 22:00 horas. Además, se solicitó a los conductores evitar la zona debido al corte total del tránsito, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.

El siniestro fue registrado por las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad (SISE), y las imágenes permiten observar la magnitud del choque y los daños materiales en los vehículos involucrados. Las autoridades continúan trabajando en el lugar y se investiga la responsabilidad del conductor del camión que habría originado la colisión.