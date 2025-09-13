Accidente en Chajarí: uno de los motociclistas fue internado en estado reservado

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta Chevrolet S10, que circulaba por Siburu en dirección a avenida 9 de Julio, y una motocicleta Honda Twister 250, que lo hacía por Estrada hacia calle Mitre. Por razones que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta —que no llevaban casco protector— sufrieron lesiones de consideración. Uno de ellos, con politraumatismos y un traumatismo grave de cráneo, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado. Su acompañante resultó con múltiples contusiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Chajarí, personal de Accidentología Vial de la División Policía Científica y el fiscal de turno. Desde la Justicia se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados y la extracción de sangre a los conductores para las pericias correspondientes.