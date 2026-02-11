Accidente en Concordia: dieron a conocer el estado de la motociclista y el conductor del auto fue detenido

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa color verde y una motocicleta Honda Wave color rojo. Según la información oficial, el automóvil circulaba de este a oeste por boulevard San Lorenzo (carril norte), mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario, de oeste a este (carril sur). En ese momento, el rodado de menor porte habría intentado girar hacia el cardinal norte para ingresar a calle Diamante, produciéndose el impacto en la intersección.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora de la motocicleta identificada como Daiana Estefanía Aguirre, de 31 años, sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada de urgencia por el servicio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio se informó que la mujer presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC) con hemorragia subaracnoidea, contusión cerebral y politraumatismos, además de una fractura expuesta de tobillo izquierdo. Debido a la complejidad del cuadro clínico, la paciente fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para un mejor control y seguimiento de su evolución.

En tanto, el conductor del automóvil fue detenido en el marco de la investigación que busca determinar las responsabilidades en el hecho.

La Justicia trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer la mecánica del siniestro.