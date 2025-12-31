Accidente en Concordia: dos jóvenes resultaron lesionados y fueron hospitalizados

El hecho, según se informó a7Paginas, ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la intersección de las calles Isthilart y V. Sarfield. Donde una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 56 años, circulaba por calle Isthilart en sentido sur-norte cuando, al llegar al cruce con V. Sarfield y por causas que aún se investigan, impactó contra una motocicleta Honda CG Titan 150 cc.

El rodado menor era conducido por un joven de 25 años, identificado como Diego Benítez, quien transitaba por calle V. Sarfield en sentido este-oeste. Como acompañante viajaba una joven de 20 años, identificada como Ailén F.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados. Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó a los jóvenes al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron internados para la correspondiente evaluación médica.