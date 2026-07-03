Accidente en Concordia: Motociclista sufrió politraumatismos

De acuerdo a la información brindada a 7Paginas, el hecho fue atendido por personal de la Comisaría Segunda y tuvo como protagonistas a una motocicleta Yamaha de 125 cc, de color negro, conducida por Patricio La Palma, de 34 años, y un automóvil Renault Sandero azul, al mando de una mujer de 65 años.

Según las primeras actuaciones policiales, el automóvil circulaba por calle Chile en sentido norte-sur y, al cruzar la intersección con Bernardo de Irigoyen, la conductora manifestó haber sentido un fuerte impacto sobre la parte delantera derecha del vehículo. Al detener la marcha, advirtió que había colisionado con la motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió diversas lesiones.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias 107, que brindó las primeras asistencias y trasladó al motociclista al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue atendido por presentar politraumatismos.