Accidente en Concordia: un motociclista hospitalizado y un conductor demorado por presunta ebriedad

El hecho, según supo 7Paginas, se registró alrededor de las 9:45 en la intersección de calles Mendiburu y Feliciano, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un motovehículo Zanella Due 110 cc.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las primeras actuaciones, la camioneta circulaba en sentido Este-Oeste por calle Mendiburu, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección Sur-Norte por Feliciano. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos impactaron en la mencionada esquina.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto —un hombre de 28 años— resultó lesionado y fue trasladado por el servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepcion Masvernat. Al cierre de esta edición se aguardaba el carácter de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial, realizando las diligencias de rigor para determinar la mecánica del accidente.

Conductor demorado por presunta ebriedad

Minutos después del siniestro se hizo presente un automóvil Chevrolet Agile, cuyo conductor —un hombre mayor de edad— manifestó acudir en representación del motociclista.

El sujeto se encontraba exaltado, estacionó en contramano y presentaría aparentes signos de ebriedad. Ante esta situación intervino personal de Tránsito Municipal.

El conductor se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que se presume resultado positivo. En consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir (Acta N° 00927159), en el marco del artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.