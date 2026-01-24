7PAGINAS

Sábado 24 de enero de 2026
Accidente en Concordia: una de las motocicletas involucradas tenía pedido de secuestro por robo

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en la intersección de avenida Presidente Illia y calle La Pampa, en la ciudad de Concordia, y dejó como saldo a dos personas lesionadas y el secuestro de uno de los rodados, que contaba con pedido vigente por robo.
Según se informó a 7Paginas, el siniestro involucró a dos motocicletas. Por un lado, una Motomel 125 cc, conducida por un joven de 23 años, que circulaba por avenida Presidente Illia en sentido oeste–este. Por el otro, una Zanella 110 cc, guiada por un menor de 16 años, identificado como Augusto B., quien transitaba por calle La Pampa en dirección norte–sur.

Por causas que se tratan de establecer, ambos motovehículos colisionaron en la intersección, resultando lesionados sus conductores. Tras el impacto, los dos fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat. Tanto el menor como el joven de 23 años presentaban escoriaciones múltiples.

Durante las actuaciones posteriores, se constató que la motocicleta Motomel 125 cc tenía un pedido de secuestro vigente desde el 11 de agosto de 2025, por una causa de robo a requerimiento de la Comisaría Séptima. Ante esta situación, la fiscal interviniente, Dra. Natalia Conti, dispuso el formal secuestro del rodado.

En tanto, la Zanella 110 cc fue retenida por infracciones a la Ley de Tránsito, quedando a disposición de las autoridades competentes