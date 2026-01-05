Accidente en Conscripto Bernardi: tres personas, entre ellas un menor, viajaban en la motocicleta

El hecho, se supo 7Paginas, se registró alrededor de las 20:00 horas en la intersección de las calles 9 de Julio y Neuquén, donde por causas que se tratan de establecer impactaron una motocicleta de 110 cc, en la que se trasladaban tres personas, y un vehículo VW Gol conducido por un masculino.

Como consecuencia del choque, la acompañante de la motocicleta sufrió una fractura de fémur en su pierna derecha, mientras que el resto de los involucrados, incluido el menor, presentaron lesiones de carácter leve. Todos los heridos fueron trasladados al hospital local de Federal para su correspondiente atención médica.

Desde el lugar del siniestro se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Federal, que dispuso la adopción de las medidas judiciales pertinentes en relación a ambos conductores. Asimismo, se procedió al secuestro de los vehículos involucrados, se identificó al conductor del automóvil y el mismo quedó supeditado a la causa judicial que se encuentra en etapa de investigación.