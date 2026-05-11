Accidente en el barrio Villa Jardín: una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta de reparto

Un nuevo accidente de tránsito se registró este lunes en la zona norte de nuestra ciudad, dejando como saldo a una conductora hospitalizada tras un fuerte impacto en una transitada esquina del barrio Villa Jardín.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en la intersección de calles La Pampa y Moulins. Según los datos recabados por 7Páginas en el lugar del siniestro, el choque fue protagonizado por una camioneta Ford F100, dedicada al reparto de agua, y una motocicleta de 110 cc.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, la camioneta embistió al motovehículo que circulaba por calle Moulins. La motocicleta era conducida por una mujer de 40 años, identificada como Silvia Telechea.

Tras el choque, la mujer quedó tendida en la cinta asfáltica. Testigos ocasionales y personal que intervino en el lugar indicaron que, a pesar de la violencia del impacto, la víctima permaneció consciente en todo momento, aunque manifestaba sentir fuertes dolores en diversas partes del cuerpo.

Asistencia y traslado

Ante la situación, se solicitó de inmediato la presencia de los servicios de salud. Una unidad de la Red de Emergencias 107 acudió rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios. Debido a la naturaleza de los golpes, los profesionales médicos decidieron el traslado de Telechea hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para la realización de estudios de mayor complejidad y determinar la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial de comisaria cuarta para labrar las actuaciones correspondientes y organizar el tránsito, que se vio afectado momentáneamente mientras se realizaban las pericias de rigor.