Accidente en Federación: Dieron a conocer el estado de salud del motociclista que sufrió la amputación de una pierna

Parte médico

De acuerdo a lo informado por el equipo de salud del nosocomio, el paciente permanece en estado crítico, aunque hemodinámicamente estable. El cuadro reviste gravedad ya que ingresó con shock hipovolémico, producto de la gran pérdida de sangre causada por la lesión en su pierna.

Actualmente, se encuentra con fiebre, bajo tratamiento con antibióticos y medicación para estabilizar su presión arterial. Según la primera tomografía realizada al ingreso, el joven está neurológicamente estable, presentando un hematoma sin sangrado.

Los médicos advirtieron que las próximas 48 a 72 horas son cruciales para su evolución.

El accidente

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 05:50 horas del sábado, en la zona conocida como Estancia San Martín. Un camión Fiat Iveco con acoplado, cargado con madera de pino y proveniente de Chajarí hacia el Parque Industrial de Federación, fue impactado de frente por una motocicleta Honda CG Titan conducida por Pérez.

El camión estaba al mando de un hombre de 58 años, oriundo de Chajarí. Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió lesiones gravísimas que derivaron en la amputación parcial de su pierna izquierda, siendo trasladado de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia, donde permanece internado.

Redaccion de 7Paginas