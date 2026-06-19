Accidente en Federación: motociclista resultó con graves lesiones

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Claveles y Sargento Gómez, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Keller 110 cc.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales, la camioneta era conducida por un vecino de Federación, mayor de edad, mientras que la motocicleta era guiada por otro hombre también mayor de edad y domiciliado en esa ciudad.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Tras ser examinado por los profesionales de la salud, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en politraumatismos y una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, la camioneta Volkswagen Amarok fue secuestrada mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en que se produjo la colisión.

En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico, efectivos de la División Policía Científica y agentes de Inspección Municipal, quienes realizaron las pericias y relevamientos correspondientes para determinar la mecánica del accidente.