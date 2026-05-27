Accidente en Federación: una menor en bicicleta fue atropellada por una moto y sufrió severas fracturas

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 horas sobre la Avenida Alem, entre las calles Salta y Mandisoví, una arteria de constante circulación en la ciudad termal.

De acuerdo a los datos oficiales aportados a 7Páginas, el incidente vial fue protagonizado por un motovehículo marca Motomel de 110 cc, el cual circulaba sin dominio colocado y era conducido por un hombre mayor de edad.

Por causas que se tratarán de establecer, el ciclomotor terminó colisionando fuertemente contra una bicicleta marca Fire Bird (rodado 29), la cual era guiada por la menor de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la ciclista cayó pesadamente sobre la calzada asfáltica. Una unidad de traslado sanitario del hospital local se hizo presente de inmediato en el lugar del siniestro, procediendo a la inmovilización de la víctima y a su posterior traslado hacia el nosocomio.

Tras ser examinada por los profesionales médicos de turno, se confirmó que la menor sufrió lesiones de carácter grave. El parte médico oficial detalló que la paciente presenta traumatismo, fractura en su muñeca derecha y múltiples escoriaciones en sus miembros superiores. En el sitio del accidente trabajó el personal policial de la jurisdicción correspondiente para labrar las actuaciones de rigor y proceder al secuestro de los rodados involucrados.