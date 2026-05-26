Accidente en la Autovía 14: un auto despistó y volcó a la altura de Colonia Mandisoví

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el kilómetro 317 de la mencionada autovía, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Chajarí.

De acuerdo a los datos suministrados por la policía a 7Páginas, el vehículo involucrado fue un Peugeot 206 que transitaba en sentido norte-sur. Por causas que actualmente se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó un fuerte impacto contra el guardarraíl.

Tras el choque, la inercia hizo que el automóvil terminara volcando sobre su techo en un espacio verde ubicado en el ingreso a la mencionada colonia entrerriana, registrando severos daños materiales en su estructura.

El utilitario era guiado por un joven de 25 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por una adolescente de 17 años, oriunda de la localidad de San Pedro, provincia de Misiones.

Una unidad de traslado sanitario se hizo presente en el lugar de forma inmediata para asistir a los involucrados. Según el reporte oficial, el conductor resultó completamente ileso, mientras que la menor de edad sufrió únicamente lesiones de carácter leve. A pesar de las recomendaciones del personal de salud, la joven se negó a ser trasladada al hospital de la zona, por lo que recibió las curaciones pertinentes en el mismo lugar del accidente. Intervino el personal policial de la jurisdicción para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes