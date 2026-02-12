Accidente en la Autovía Artigas: bajo la lluvia, un auto de alta gama despistó al norte de Concordia

Según se informó a 7Paginas, alrededor de las 12:20 horas, personal de la Comisaría Colonia Ayuí tomó intervención en un siniestro vial de tipo despiste ocurrido en el kilómetro 286 de la mencionada autovía.

El hecho fue protagonizado por un automóvil marca BMW que circulaba en sentido sur–norte, conducido por un hombre mayor de edad. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del rodado debido a las condiciones climáticas adversas, lo que provocó que el vehículo terminara en la banquina.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente, registrándose únicamente daños materiales.

En el lugar también colaboró personal de la Comisaría La Criolla, mientras que el vehículo fue retirado posteriormente mediante una grúa particular.