Accidente en la Autovía Artigas: un automóvil chocó contra un camión en el sur del departamento Concordia

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales a 7Paginas, efectivos de la dependencia fueron comisionados al lugar tras recibir el aviso de una colisión entre un automóvil y un camión.

Al arribar, los uniformados constataron que el accidente involucró a un automóvil Peugeot 307 y un camión Mercedes Benz conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña.

Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el transporte de carga circulaba por la autovía cuando el conductor del Peugeot intentó incorporarse a la cinta asfáltica utilizando un acceso no habilitado ni reglamentado, circunstancia que derivó en la colisión entre ambos vehículos.

A pesar de la violencia del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales en los rodados involucrados.

Personal policial trabajó en el lugar para relevar datos del siniestro y ordenar la circulación vehicular, mientras se llevaron adelante las actuaciones de rigor para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.