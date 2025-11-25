Accidente en la autovía sur de Concordia: un camionero se habría dormido y terminó dentro de un campo

Según se reportó a 7Paginas, se trata de un Volkswagen 17220 con acoplado Hermann, conducido por un hombre oriundo de Monte Caseros. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el chofer circulaba en sentido sur–norte cuando, por causas que todavía se investigan, habría perdido el control del rodado al quedarse dormido, saliendo de la autovía y finalizando su marcha dentro de un campo lindero.

En el recorrido el vehículo arrancó un poste de luz, generando daños en la infraestructura. El conductor fue asistido por una ambulancia presente en el lugar y trasladado al hospital Masvernat para una evaluación médica más profunda.

El tránsito en la zona permaneció normal, ya que el camión quedó fuera de la calzada. En el operativo intervinieron Caminera Concordia, Gendarmería Nacional y personal de Enersa, quienes trabajaron para garantizar la seguridad del sector.