Accidente en la Ruta 015: un automóvil despistó y volcó con cuatro ocupantes a bordo

Según se informó a 7Paginas, en la jornada de este miércoles, personal de la Comisaría Quinta debió intervenir en un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 015, específicamente a la altura del kilómetro 4. Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil protagonizó un violento vuelco mientras ingresaba a la ciudad.

El vehículo involucrado es un Fiat Palio, el cual circulaba en sentido Oeste-Este. Según los primeros datos recabados en el lugar, la conductora —una mujer de 52 años de edad— perdió el control del rodado, lo que derivó en el posterior vuelco sobre la banquina.

Asistencia médica inmediata

A raíz del impacto, tanto la mujer que manejaba como los tres acompañantes que viajaban en el automóvil debieron recibir asistencia médica en el lugar. Minutos después, ambulancias del servicio de emergencias 107 procedieron al traslado de los cuatro heridos hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Al cierre de esta edición, se aguardaba el reporte médico oficial para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.