Accidente en la Ruta 18: volcó un utilitario al sur de Concordia y su conductor debió ser hospitalizado

Un violento siniestro vial se registró en las últimas horas al sur de la ciudad de Concordia, sobre la traza de la Ruta Nacional 18. Un vehículo utilitario perteneciente a una firma comercial sufrió un despiste seguido de vuelco, terminando su trayectoria en el interior de un establecimiento de campo. Como consecuencia del impacto, el conductor debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de la región.

Según la información oficial suministrada a 7Paginas, el accidente ocurrió este viernes alrededor de las 19:30 horas. A esa hora, el personal policial de la Comisaría Colonia Yeruá recibió un alerta y tomó intervención inmediata a la altura del kilómetro 246 de la Ruta 18.

El vehículo involucrado en el hecho es un furgón Mercedes-Benz Sprinter, ploteado con la insignia de una conocida empresa dedicada a la comercialización de productos de cosmética capilar. El rodado era conducido por un joven de 30 años de edad.

Por razones que las pericias mecánicas y los investigadores tratan de establecer, el chofer perdió el control de la unidad de carga de manera imprevista. El utilitario se desvió de la cinta asfáltica, despistó hacia la banquina norte y, tras dar al menos un vuelco completo, superó la línea del alambrado perimetral, quedando detenido sobre sus laterales en el interior de un campo lindero.

A raíz de los golpes sufridos por el fuerte impacto, el conductor fue asistido en primera instancia por los automovilistas que pasaban por el lugar y luego por las patrullas policiales. Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 107 procedió a su traslado hacia el Hospital de General Campos.

Al cierre de esta edición, las autoridades policiales informaron que se aguardaba el informe médico oficial desde el centro de salud para determinar fehacientemente el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas por el transportista, mientras que en el lugar del hecho se labraron las actas de rigor.