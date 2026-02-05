7PAGINAS

Jueves 5 de febrero de 2026
Accidente en pleno centro de Concordia: un menor conducía la motocicleta

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró en la tarde de este jueves en pleno centro de la ciudad de Concordia. El siniestro ocurrió alrededor de las 15 horas en la intersección de las calles Quintana y San Luis.
Según pudo recabar un cronista de 7Paginas en el lugar del hecho, un automóvil Fiat Cronos que circulaba por calle Quintana en sentido este-oeste, por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta que se desplazaba por calle San Luis de sur a norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado. Se trata de un adolescente de 16 años, identificado como Alejo L., quien fue asistido en el lugar por personal policial y por una ambulancia del servicio de emergencias médicas 107.

Tras recibir las primeras atenciones, el joven fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se constató que presentaba escoriaciones leves y un fuerte golpe en la rodilla derecha, sin que en principio sus lesiones revistieran gravedad.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

 