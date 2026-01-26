Accidente en pleno centro de Concordia: un motociclista resultó lesionado

Según pudo saber 7Paginas, en el lugar intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes constataron que el accidente involucró a un automóvil Renault Sandero, que circulaba por calle Pellegrini en sentido sur–norte, y una motocicleta Kawasaki EX250, que lo hacía por Corrientes en dirección este–oeste.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Nicolás Gascón, de 41 años, resultó lesionado y debió ser asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, que posteriormente lo trasladó al hospital Delicia Concepción Masvernat. Según las primeras informaciones, presentaría una posible lesión en uno de sus pies.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.