Jueves 8 de enero de 2026
Accidente entre dos camiones provocó un corte de tránsito en el sur de Entre Ríos

Un accidente de tránsito se registró al mediodía de este jueves en el sur de la provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 109, en el Puente General Urquiza, en sentido Norte–Sur.
Redacción 7Paginas

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, se trató de una colisión por alcance entre dos camiones, que tuvo como consecuencia el vuelco de uno de los vehículos involucrados. A raíz del siniestro, la mano de circulación Norte–Sur quedó totalmente cerrada al tránsito.

En el lugar trabaja personal policial y de seguridad vial, mientras que el tránsito es asistido y desviado por el sentido contrario, con paso alternado cada 15 minutos por mano, a fin de permitir la circulación de los vehículos y evitar mayores congestionamientos.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona, respetar las indicaciones del personal presente y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta tanto se normalice la circulación.