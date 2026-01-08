Accidente entre dos camiones provocó un corte de tránsito en el sur de Entre Ríos

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, se trató de una colisión por alcance entre dos camiones, que tuvo como consecuencia el vuelco de uno de los vehículos involucrados. A raíz del siniestro, la mano de circulación Norte–Sur quedó totalmente cerrada al tránsito.

En el lugar trabaja personal policial y de seguridad vial, mientras que el tránsito es asistido y desviado por el sentido contrario, con paso alternado cada 15 minutos por mano, a fin de permitir la circulación de los vehículos y evitar mayores congestionamientos.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona, respetar las indicaciones del personal presente y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta tanto se normalice la circulación.