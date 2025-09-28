Accidente entre dos camionetas en Concordia dejó a una joven hospitalizada

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en avenida Monseñor Rosch, frente a la hostería San Gabriel, cuando por causas que aún se tratan de establecer se produjo la colisión entre dos camionetas.

Según pudo saber 7Paginas, la joven de 18 años debió ser asistida en el lugar por el servicio de emergencias médicas 107 y posteriormente trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con un traumatismo en la mano derecha.

Las autoridades intervinientes continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

(Noticia en desarrollo)