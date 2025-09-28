7PAGINAS

Domingo 28 de septiembre de 2025
Accidente entre dos camionetas en Concordia dejó a una joven hospitalizada

En horas de la tarde de este domingo, un accidente de tránsito en la zona norte de Concordia dejó como saldo a una joven mujer hospitalizada.
Redacción 7Paginas

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en avenida Monseñor Rosch, frente a la hostería San Gabriel, cuando por causas que aún se tratan de establecer se produjo la colisión entre dos camionetas.

Según pudo saber 7Paginas, la joven de 18 años debió ser asistida en el lugar por el servicio de emergencias médicas 107 y posteriormente trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con un traumatismo en la mano derecha.

Las autoridades intervinientes continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

(Noticia en desarrollo)