Accidente fatal en Entre Ríos: dos personas fallecidas y una mujer embarazada hospitalizada

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, a la altura del kilómetro 128 de la mencionada ruta, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo un choque frontal entre dos vehículos que circulaban en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron en el lugar una mujer de nacionalidad uruguaya, quien conducía uno de los rodados en dirección hacia Gualeguaychú, y un hombre argentino, oriundo de la ciudad de Rosario, que se desplazaba rumbo a Uruguay.

Según se informó, el conductor argentino viajaba acompañado por su pareja, quien cursa un embarazo de varios meses, y por un menor de edad. Ambos fueron asistidos de inmediato y trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una evaluación médica más completa. Afortunadamente, el niño no presentó lesiones de consideración, mientras que la mujer embarazada quedó internada bajo observación.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, al momento del siniestro se registraban intensas lluvias en la zona, sumadas al estado de la calzada, lo que habría dificultado las condiciones de manejo.

Debido al operativo de emergencia, rescate y peritajes accidentológicos, el tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varias horas en ese sector de la Ruta 136. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Entre Ríos y personal de Gendarmería Nacional, quienes coordinaron las tareas de asistencia, seguridad vial y remoción de los vehículos.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas y circunstancias que derivaron en este trágico episodio, que vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad vial en una de las rutas internacionales más transitadas de la región.