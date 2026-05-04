Accidente fatal en Entre Ríos: Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Un inicio de semana trágico se registró en las rutas entrerrianas. Alrededor de las 05:38 de este lunes 4 de mayo, un choque frontal terminó con la vida de un hombre en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 327, en el tramo que conecta las localidades de Nogoyá y Rosario del Tala.

El siniestro fue protagonizado por un camión Volkswagen 330, conducido por un vecino de Nogoyá de 38 años, y una motocicleta Yamaha YBR 125, al mando de un hombre de 58 años oriundo de Funes, provincia de Santa Fe, quien falleció en el acto producto de la violencia del impacto.

El accidente y el incendio

De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista circulaba en sentido Tala-Nogoyá cuando, por causas que la Justicia intenta establecer, habría invadido el carril opuesto, colisionando de frente con el transporte de carga que viajaba en sentido contrario.

La magnitud del choque fue tal que el motovehículo comenzó a incendiarse sobre la cinta asfáltica apenas se produjo el impacto. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia constataron que el conductor de la Yamaha ya no presentaba signos vitales.

Operativo y desvíos

Debido a la gravedad del hecho, el tránsito sobre la Ruta 12 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas de la mañana. El flujo vehicular fue desviado por la zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González para permitir las tareas periciales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Lucas González, la División Policía Científica y el Puesto de Control Vial de Nogoyá. También se hicieron presentes la fiscal en turno, junto a la médica forense y el médico policial.

Resultados de alcoholemia

Desde la fuerza informaron oficialmente que se realizaron los test de alcoholemia de rigor a los involucrados, los cuales arrojaron resultados negativos. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía local para determinar fehacientemente las circunstancias que desencadenaron este lamentable suceso.

Con información de Nogoya noticias

Redaccion de 7Paginas