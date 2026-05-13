Accidente fatal en Federación: “La nena que hoy cumple 15 años está destrozada porque ya sabe que le amputaron una pierna”, dijo el Dr. Figun

En diálogo con la redacción de 7Paginas, el letrado señaló que la situación de la familia es “desgarradora” y remarcó el delicado estado emocional de Rosario Fracalossi, la adolescente que este martes cumple 15 años y que debió ser sometida a la amputación de una de sus piernas tras el siniestro vial.

“Me llamó la familia, una familia destrozada. Esta chica, Rosario Fracalossi, cumple hoy 15 años, así que me voy a presentar como querellante en representación de ellos”, expresó Figun.

Según explicó el abogado, este miércoles formalizará su presentación ante la Justicia, luego de cumplimentar los trámites correspondientes. Además, aseguró que trabajará junto a la Fiscalía para aportar pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

“Nos vamos a poner a disposición de la Justicia para colaborar y acreditar todos los testimonios y pruebas que podamos aportar, como ya lo hicimos en la causa Télliz”, sostuvo.

Figun, quien también representa a la familia Télliz-De los Santos en otro fatal accidente ocurrido años atrás en Federación, volvió a cuestionar el accionar judicial y anticipó que prepara una presentación ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño de funcionarios judiciales.

“Estoy preparando una denuncia penal contra funcionarios del Poder Judicial. La presentaré oportunamente en el Consejo de la Magistratura. No me va a temblar el pulso para denunciar a quien tenga que denunciar por algún tipo de injerencia o corrupción”, afirmó.

Sobre el estado de salud de las víctimas, el abogado indicó que la adolescente permanece internada en terapia intensiva y recibiendo tratamiento psicológico tras conocer la amputación sufrida. En tanto, la madre continúa internada en la ciudad de Chajarí.

“En este momento lo principal es la salud de la nena y de su madre. La chica está internada en terapia y con tratamiento psicológico porque ya sabe que le amputaron la pierna. La madre también permanece internada”, detalló.

Por último, Figun vinculó sus cuestionamientos al Poder Judicial con otras causas que viene impulsando y mencionó un antecedente en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Superior Tribunal de Justicia actuar ante la prescripción de una causa por abuso sexual.