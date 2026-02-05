Accidente fatal en la Ruta Provincial 6: identificaron al camionero fallecido

La víctima fatal fue identificada oficialmente como un trabajador de la empresa Noelma S.A., con domicilio en la ciudad de Villa Elisa. El chofer conducía un camión repartidor que transportaba pollos, hamburguesas y otros productos alimenticios de dicha firma, mercadería que había sido cargada en la ciudad de San José y tenía como destino final La Paz.

Según se informó, por causas que aún se investigan, el camión de Noelma colisionó de manera casi frontal —“casi de refilón”, según describieron testigos— con un camión cerealero que transportaba maíz y circulaba en sentido contrario, de norte a sur, con destino a Villaguay. A raíz del fuerte impacto, el conductor del camión con productos avícolas falleció en el lugar.

El jefe policial Reisenauer explicó que al momento del siniestro “estaba amaneciendo, la visibilidad era normal y la ruta se encuentra en perfecto estado”, descartando inconvenientes climáticos o de infraestructura vial. El cuerpo del trabajador será trasladado a la Morgue Judicial de Villaguay para la realización de las pericias correspondientes.

En tanto, el conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años, sufrió un golpe en el hombro, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

Además, un tercer vehículo se vio involucrado de manera posterior al impacto inicial. Se trata de un automóvil Fiat Palio, que circulaba detrás del camión cerealero y terminó impactando en su parte trasera. En el rodado viajaban un hombre de 63 años, su esposa de 69 y una nieta de 14 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Sauce de Luna con lesiones leves. Desde la Policía aclararon que este vehículo “no tuvo participación en la colisión primaria”.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, personal de la Jefatura Departamental Villaguay, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias médicas. Las pericias continúan para determinar con precisión la mecánica del siniestro que enluta nuevamente a las rutas entrerrianas.