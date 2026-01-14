Accidente laboral en San José: falleció un trabajador de la Cooperativa Eléctrica

Un trágico accidente laboral ocurrió este mediodía en la localidad de San José, departamento Colón, donde perdió la vida Federico Luis Sigot, empleado de la Cooperativa Eléctrica General Urquiza.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría San José, el hecho se registró alrededor de las 12:40, cuando Sigot realizaba tareas de mantenimiento y reemplazo de un seccionador. En esas circunstancias, sufrió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

El trabajador fue trasladado de urgencia hacia el Instituto del Quemado de Rosario, pero falleció durante el traslado debido a la magnitud de las heridas.

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.

El hecho generó conmoción en la comunidad y en el ámbito laboral, donde compañeros y autoridades de la cooperativa expresaron su pesar por la pérdida.

