Accidente y confuso episodio en la madrugada: un hombre fue hospitalizado tras abandonar su moto

Por causas que se tratan de establecer, un hombre circulaba a bordo de una motocicleta 110 cc por calle Mendiburu en sentido Oeste–Este. Al llegar a la intersección con 2 de Abril, impactó contra el borde de una construcción existente en la calzada, lo que provocó su caída a pocos metros.

Según se informó a 7Paginas, tras el siniestro el conductor se retiró del lugar caminando en dirección Este, dejando el motovehículo abandonado sobre la vía pública.

Ante esta situación, el personal policial verificó la documentación de la moto y logró establecer que la propietaria era una mujer de 30 años. Al entrevistarse con ella en su domicilio, manifestó que el rodado había sido prestado a su pareja.

Horas más tarde, el hombre fue localizado en inmediaciones de calles Gualeguay y Las Hortensias. Allí recibió asistencia y fue trasladado en ambulancia del servicio de emergencia 107 hacia el hospital para su correspondiente atención médica.

Interviene en la causa la fiscal de turno, Natalia Conti, quien dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer lo ocurrido.