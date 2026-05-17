Accidente y detención en Concordia: conducía a alta velocidad, chocó un auto estacionado, su acompañante terminó lesionada e intentó negar el hecho

Un impactante accidente de tránsito ocurrido a primera hora de la mañana de este domingo derivó en una causa judicial y en la detención de un motociclista en la zona céntrica de Concordia. El conductor no solo protagonizó una colisión a alta velocidad, sino que posteriormente intentó ocultar su responsabilidad ante las autoridades.

El episodio se registró alrededor de las 06:15 horas, cuando el personal policial de la Comisaría Tercera fue comisionado a la intersección de calles Bolivia y 3 de Febrero a raíz de un fuerte choque.

Alta velocidad, colisión y desmentida por cámaras

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, un motovehículo marca Keller de 110 cc circulaba por calle Bolivia en sentido sur-norte a elevada velocidad. La unidad era guiada por un hombre de 32 años, quien iba acompañado por una mujer de 38 años.

Al cruzar la arteria 3 de Febrero, y a mitad de cuadra, el conductor perdió por completo el control del rodado e impactó de lleno contra un automóvil Toyota Corolla que se encontraba correctamente estacionado en la vía pública. Tras la colisión, ambos ocupantes salieron despedidos y cayeron pesadamente sobre la cinta asfáltica.

Al arribar las fuerzas de seguridad, se constataron dos irregularidades graves:

La motocicleta Keller Cronos en la que se trasladaban no se encontraba empadronada ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

En un intento por eludir la acción de la Justicia, el conductor negó rotundamente tener cualquier tipo de vínculo con la mujer lesionada e incluso aseguró que él no había participado del siniestro.

Sin embargo, la coartada se desmoronó minutos después, cuando el relevamiento inmediato de las cámaras de seguridad de la zona demostró lo contrario de forma flagrante, registrando el momento exacto del choque y el rol del imputado.

Diagnóstico médico y situación judicial

Al lugar acudieron de urgencia ambulancias del servicio de emergencias sanitarias 107, las cuales procedieron al traslado de ambos involucrados hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio local se emitió el parte médico de los pacientes:

La mujer de 38 años ingresó con un cuadro grave que incluye traumatismo de tórax, contusión pulmonar y una fractura, por lo que debió ser derivada de inmediato a la sala de cirugía.

El conductor de 32 años presentó politraumatismos leves y traumatismo encéfalocraneano (TEC) sin pérdida de conocimiento.

Al tomar conocimiento de los pormenores y la falsedad de las declaraciones del sujeto, el fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, ordenó la aprehensión inmediata del hombre bajo la carátula previa de Lesiones Culposas. Asimismo, dispuso la correspondiente extracción de sangre para los análisis de alcoholemia y toxicología, y el secuestro preventivo de la motocicleta.

Con informacion de policia de Concordia

Redaccion de 7Paginas