Aclaración de Enersa ante falsos operarios y robos en domicilios

El personal de Enersa no está autorizado a ingresar a los domicilios de los usuarios, ni a realizar reparaciones o controles dentro de las viviendas.

En caso de riesgo eléctrico o necesidad de intervención, las tareas se efectúan únicamente desde el exterior, sin ingresar a la propiedad.

Enersa no realiza cobros, reparaciones ni gestiones rentadas a domicilio.

Las tareas del personal se limitan a trabajos en líneas eléctricas, medidores o conexiones externas, siempre fuera del domicilio.

El personal de Enersa se encuentra debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales rotulados.

Solo las oficinas comerciales y las bocas de cobranza habilitadas están autorizadas a recibir pagos.

Ningún empleado o contratista de Enersa está facultado para hacerlo en domicilios particulares.

Ante cualquier duda sobre la identidad de quien se presente en nombre de la Empresa, se recomienda no permitir el ingreso y comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral – 0800 777 0080) o con la dependencia policial más cercana.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros usuarios y pedimos a la comunidad mantener la precaución ante este tipo de engaños.

Enersa trabaja cada día para ofrecer un servicio seguro, confiable y transparente