Aclaran que el episodio en la vivienda del intendente de Federación no fue un atentado y piden un abordaje responsable

Luego de las primeras versiones que circularon sobre lo ocurrido este lunes en el domicilio del intendente Ricardo Bravo, fuentes oficiales brindaron precisiones que cambian el eje de la interpretación del hecho. Se aclaró que el episodio, en el cual una persona arrojó piedras provocando la rotura de cristales, no se trató de un atentado político ni de un acto de violencia premeditada.

La rápida intervención de la Policía de Entre Ríos permitió identificar al responsable y, a partir de allí, se pudo establecer el contexto real de lo sucedido. La Fiscalía interviniente ya se encuentra disponiendo las medidas preventivas y sanitarias correspondientes al caso.

Diálogo y tranquilidad

En un gesto de cercanía, el presidente municipal mantuvo un diálogo directo con la familia de la persona involucrada. En dicho encuentro se confirmó que el incidente está estrictamente vinculado a una situación de salud que atraviesa el individuo, lo que permitió desactivar cualquier hipótesis de ataque institucional y llevar tranquilidad tanto al entorno del joven como a los vecinos de la ciudad.

Desde el ámbito oficial se reiteró a 7Paginas, que no hubo personas lesionadas y se expresó un profundo agradecimiento por las innumerables muestras de preocupación recibidas por parte de la comunidad tras conocerse los daños materiales.

El pedido de un abordaje humano

Más allá del hecho policial, las autoridades hicieron un especial hincapié en la forma en que se comunica y se trata este tipo de sucesos. Remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad, sensibilidad y una mirada humana, evitando estigmatizaciones y priorizando el acompañamiento a las personas y familias que atraviesan momentos de vulnerabilidad o crisis de salud.

Con esta aclaración, se da por cerrado el clima de incertidumbre, reafirmando que se trató de un hecho aislado derivado de una problemática de salud que ya está bajo la órbita de los profesionales y la justicia correspondientes.