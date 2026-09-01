Aclararon que no fue cierto el supuesto cruce violento entre Giano y Gay

En los últimos días circuló con fuerza una versión sobre un supuesto cruce violento entre Ángel Giano y Armando Gay, ocurrido durante una reunión del Partido Justicialista de Concordia, en la que también se había mencionado la presencia del exgobernador Gustavo Bordet y otros dirigentes.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a aparecer versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Incluso 7Páginas pudo dialogar con personas que participaron de la reunión, quienes negaron que se haya producido un episodio de violencia o una discusión que hubiera escalado a los gritos.

También fue desmentida la presencia de Gustavo Bordet en ese encuentro, mientras que distintas versiones habían mencionado además la participación del exintendente y dirigente peronista Enrique Cresto.

La rectificación

La información que había circulado fue posteriormente rectificada por su propio autor, Mariano David Guerrero, quien publicó una aclaración bajo el título “El PJ de Concordia, entre la cena de los jueves y los silencios que dicen demasiado”.

En la rectificación presentada ante la dirección de Análisis Litoral, Guerrero aclaró que la información inicial había sido tergiversada por fuentes externas y precisó que Gustavo Bordet no estuvo presente en la reunión.

Asimismo, reconoció que el intercambio de posiciones entre los dirigentes no escaló a los gritos, tal como había sido informado inicialmente.

La aclaración tuvo como objetivo corregir los aspectos de la publicación original que no se correspondían con lo ocurrido y preservar la precisión de la información difundida.

Un debate político, pero sin pelea

Lo que sí habría existido durante el encuentro fue un intercambio de posiciones políticas entre dirigentes del justicialismo concordiense, en el marco de las reuniones que distintos sectores del PJ vienen manteniendo.

La diferencia entre una discusión política y un supuesto episodio de violencia resultó central en la posterior aclaración, ya que la primera versión había presentado el encuentro como una situación de alta tensión entre Giano y Gay.

Las personas consultadas por 7Páginas coincidieron en descartar esa interpretación y señalaron que no se produjo el violento enfrentamiento que había trascendido.

La rectificación terminó de despejar parte de las versiones que habían circulado durante las últimas jornadas y confirmó que ni la presencia de Bordet ni un supuesto enfrentamiento a los gritos formaron parte de aquella reunión.

En un escenario donde el peronismo de Concordia atraviesa debates internos y diferentes sectores buscan posicionarse hacia el futuro, los cruces de opiniones forman parte de la discusión política. Pero, en este caso, la versión de una pelea violenta entre Giano y Gay quedó descartada tras las aclaraciones realizadas posteriormente.