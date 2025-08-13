Activar Destinos: la nueva propuesta de la Cámara Entrerriana de Turismo que comienza en Federación

En un contexto de constantes cambios y desafíos, esta propuesta pone el foco en la rápida adaptación, sin perder de vista lo humano: la carga emocional, la responsabilidad social y la preservación de la identidad local. Al mismo tiempo, busca incorporar innovación, tendencias y tecnologías para potenciar el crecimiento del turismo en la provincia.

ACTIVAR Destinos invita a reflexionar desde una mirada disruptiva sobre el turismo: cómo se interactúa con el turista, qué siente y qué espera del destino, nutriéndose de experiencias profesionales y valientes que exploran nuevas alternativas.

La primera jornada se realizará el 21 de agosto a partir de las 14:00 horas en el Hotel Arena Resort (Las Violetas 500), en Federación. La participación será gratuita, pero con inscripción previa. El encuentro abordará tres temáticas principales: el rol de la innovación y las redes sociales en ciudades turísticas; el termalismo como actividad permanente y el compromiso de los destinos con la renovación y mejora continua; y finalmente, experiencias reales de desarrollo en el mercado, como el turismo ufológico.

Esta iniciativa es organizada por la Cámara Entrerriana de Turismo y la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Federación, en coordinación con la Municipalidad de Federación y su Secretaría de Turismo, que será el primer destino en recibir este ciclo de formación. La jornada culminará con una presentación de los atractivos turísticos de la Región de Salto Grande.

Para inscribirse en ACTIVAR Destinos, los interesados pueden acceder a las redes sociales de la CET (@camaraentrerrianadeturismocet) o a su página web oficial www.camaradeturismoer.com.ar, donde encontrarán el enlace para la inscripción.

