Actividades de la visita del superhéroe “El Argentino” en Concordia

Durante la mañana, “El Argentino” visitará el Hospital Masvernat, donde recorrerá la sala de internación pediátrica y entregará pequeños obsequios a las niñas y niños internados.

A partir de las 16 hs, continuará la jornada en el Club Nebel, donde se desarrollará un encuentro abierto con la comunidad.

Más tarde, el superhéroe realizará un recorrido por la plaza 25 de Mayo y la peatonal local, generando un espacio de intercambio y participación con vecinos y visitantes.

“El Argentino”, personaje creado por Damián Knight, destacó en sus redes sociales que esta misión marca un momento especial, ya que será la primera realizada fuera de Buenos Aires, dando inicio a un recorrido que buscará llegar a distintas provincias del país.

La elección de Concordia cobra un valor simbólico adicional: la misión se llevará a cabo en un día que coincide con el aniversario de la ciudad, reforzando el sentido comunitario y el propósito central de promover valores como la esperanza, el compromiso y la empatía.

Con esta visita, la Capital Nacional del Citrus se convierte en la primera ciudad del interior en recibir una misión oficial del superhéroe nacional, abriendo la puerta a futuras acciones solidarias en otras regiones del país.

Por Exequiel Bond