Actividades no aranceladas destinadas a personas mayores de Concordia

Entre las propuestas se encuentra el Taller de Estimulación Cognitiva, coordinado por la Psicopedagoga, Laura Gallardo, un espacio pensado para ejercitar la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones cognitivas mediante actividades recreativas que contribuyen a mantener la mente activa.

El taller se dicta en dos sedes:

Todos los lunes, de 9:30 a 10:30 horas, en el Centro de Jubilados Ferroviario (La Rioja 440).

Todos los martes, de 9:30 a 10:30 horas, en la Asociación Concordiense de Jubilados y Pensionados Nacionales (Andrade 300).

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las oficinas del Departamento de Políticas de la Tercera Edad.

Otra de las propuestas es Hidroterapia para Adultos Mayores, una actividad organizada en forma conjunta por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia. La iniciativa está orientada a mejorar la movilidad, fortalecer el bienestar físico y promover una mejor calidad de vida a través de ejercicios realizados en el agua.

Las clases comenzarán el miércoles 5 de agosto y se desarrollarán todos los miércoles, a las 13:00 horas, en PROMAR (25 de Mayo 928). Las consultas e inscripciones se reciben en el primer piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, también se realizará el Taller de Confección de Muñecas Peponas, a cargo de Noelia Gómez, una propuesta que promueve la creatividad, la motricidad fina y la socialización mediante la elaboración artesanal de muñecas, con cupos limitados.

Este taller tendrá lugar el jueves 30 de julio, de 14:00 a 17:00 horas, en el primer piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini). Las inscripciones pueden realizarse a través del WhatsApp 345 412 7484 o de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

Al respecto, la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó que “desde el Municipio trabajamos para ofrecer espacios que permitan a las personas mayores mantenerse activas, compartir experiencias y fortalecer su autonomía. Cada actividad está pensada para favorecer el bienestar físico, cognitivo y emocional, promoviendo una participación activa en la comunidad”.

Asimismo, Portugal invitó a los vecinos a sumarse a las propuestas y expresó que “queremos que cada vez más personas mayores conozcan estas oportunidades y se animen a participar. Son actividades no aranceladas, abiertas a la comunidad y diseñadas para mejorar la calidad de vida, generar vínculos y disfrutar de nuevos aprendizajes en un ambiente de acompañamiento y contención”.