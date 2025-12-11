Acto homenaje y nombramiento del museo de antropología y ciencias naturales

En el marco de su XXVIII aniversario de inauguración, la institución adoptará el nombre de «Nelson Oscar Vassallo», quien fuera pionero en los hallazgos arqueológicos de la región de Salto Grande y cuyas colecciones sentaron las bases fundacionales de este museo.

Este hecho histórico es el resultado de una gestión largamente anhelada, iniciada por la familia Vassallo y que obtuvo el eco favorable y la aprobación tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal.

La actividad tendrá lugar este viernes 12 de diciembre, a las 18 horas, en la sede del museo, en calle Rivadavia 456.

Al mismo tiempo el museo permanecerá abierto al público de 18:00 a 22:00 hs para quienes deseen recorrer sus instalaciones tras el acto protocolar.