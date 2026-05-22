Acuerdo salarial: se conocieron los detalles del cierre de paritarias para los trabajadores de la fruta de Concordia y la región

En una semana clave para el sector citrícola de la región, se definieron los números que regirán los salarios de la principal fuerza laboral del departamento Concordia. Este jueves, las partes involucradas en la negociación salarial firmaron el acta que da por cerrado el acuerdo paritario correspondiente al primer semestre del año en curso.

Del encuentro, según supo 7Paginas, participaron el interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro; representantes de la cámara empresarial del sector; el delegado local del Ministerio de Trabajo y funcionarios del área de Capital Humano de la Nación. En la mesa paritaria no solo se logró establecer el esquema de recomposición para los meses pendientes, sino que además se fijó el compromiso de volver a negociar en el corto plazo para encarar la segunda mitad del año.

El esquema de aumentos para el primer semestre

El acuerdo alcanzado contempla el reconocimiento del desfasaje inflacionario acumulado y fija una pauta de adelantos para los meses venideros, estructurada de la siguiente manera:

Primer cuatrimestre: Se ratificó lo ya liquidado, correspondiente a un 12,3 % de incremento que impactó sobre los haberes de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Adelanto de mayo: A partir del 1° de mayo comenzó a regir un aumento del 4 %.

Tramo de julio: A partir del 1° de julio se aplicará un nuevo incremento del 4 %.

Con este último porcentaje del mes de julio, que completa un 8 % de adelanto dividido en dos tramos, el sector gremial y el empresarial dan por concluido el ciclo correspondiente a la primera mitad del año.

Compromiso de revisión en agosto

Respecto a la continuidad de las discusiones en un contexto económico complejo, las autoridades gremiales precisaron que el actual entendimiento funciona como un puente regulador y que los plazos de discusión serán cortos para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los cosechadores y empacadores.

En ese sentido, confirmaron a 7Paginas que la tregua salarial se mantendrá durante el invierno, pero ya quedó establecido en el acta que durante el mes de agosto los representantes de los trabajadores y los empresarios volverán a sentarse a la mesa de negociaciones para reformular y discutir la pauta salarial de los meses restantes del año.