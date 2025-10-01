Acusado de homicidio en Santa Fe fue capturado en la caminera de San Jaime

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento ocurrió cerca de las 00:45 horas, cuando personal policial detuvo la marcha de un camión de auxilio mecánico Iveco, que trasladaba una camioneta Ford Ranger sin dominio colocado. El vehículo había sido entregado mediante oficio a un hombre identificado como Carlos Daniel, oriundo de Santa Fe, quien viajaba como acompañante del chofer.

Al verificar la documentación personal y de los rodados a través de los sistemas informáticos SIFCOP y MINSEG, se constató que el acompañante registraba un pedido de captura/detención emitido el 16 de septiembre de 2025, con carátula “Homicidio Calificado”, solicitado por la Fiscalía Regional 1 de la provincia de Santa Fe.

Inmediatamente se dio intervención a la Unidad Fiscal de Chajarí y a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que confirmaron la vigencia del requerimiento judicial. Desde allí se dispuso la notificación formal al detenido, quien deberá presentarse ante la Fiscalía santafesina para regularizar su situación.

De esta manera, un operativo de rutina en la caminera permitió localizar y detener a un hombre requerido por la Justicia en el marco de una causa por homicidio.