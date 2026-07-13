ADISMOC celebra 28 años de inclusión con un gran festival abierto a toda la comunidad en la Costanera de Concordia

Según lo anticipado a 7Paginas, el evento se desarrollará entre las 14:00 y las 17:00 horas y será de acceso libre y gratuito. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre la institución y la comunidad, promoviendo la inclusión, la participación y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse con su mate y todo aquello que deseen compartir para disfrutar de una tarde diferente, pensada para toda la familia.

Una tarde con arte, juegos y espectáculos

El festival contará con una amplia variedad de propuestas para grandes y chicos. Habrá una kermés, juegos recreativos, música en vivo, stands gastronómicos y espacios de concientización sobre discapacidad e inclusión.

Además, los asistentes podrán disfrutar de la participación de Punto Creativo, la Caravana Lúdica, el espectáculo del Circo Palito y la presentación artística de Apa Pacha, entre otras actividades que formarán parte del programa.

La iniciativa apunta no solo a celebrar un nuevo aniversario institucional, sino también a seguir promoviendo una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todas las personas.

Un nuevo desafío institucional

Desde ADISMOC destacaron que este nuevo aniversario encuentra a la institución transitando una etapa de renovación, con una nueva comisión directiva y la puesta en marcha de un plan estratégico orientado a fortalecer el trabajo que vienen desarrollando desde hace casi tres décadas en favor de las personas con discapacidad motriz.

Con 28 años de trayectoria, la asociación continúa consolidándose como una de las entidades referentes en materia de inclusión en Concordia, impulsando acciones que promueven la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la comunidad.

Por ello, invitan a todos los concordienses a sumarse a esta celebración y ser parte de una jornada donde la inclusión, el respeto y la convivencia serán los principales protagonistas.